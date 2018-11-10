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Путин примет участие в реформировании обязательного соцстрахования

11:55
  • суббота
  • 10 ноября 2018

Президент России Владимир Путин и глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков обсудили необходимость доработки Трудового Кодекса. Кроме того, они затронули тему работы Фонда социального страхования.

Необходимость доработки Трудового Кодекса обсудил президент России Владимир Путин с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Существует так называемый тариф первого разряда, то есть минимальный оклад. Он не может быть ниже, чем МРОТ, установленный государством. Тариф не учитывает компенсирующие и стимулирующие надбавки. По мнению Шмакова, нынешние нормы допускают нарушения.

Также на встрече была затронута тема работы Фонда социального страхования. По словам Михаила Шмакова его "в принципе по тем данным, которые есть на это время, хотят "растворить" в бюджете", разнести "вопросы, которые решает Фонд социального страхования, по разным главам" Бюджетного кодекса.

"Мы предложили бы создать, может быть, совет по реформированию обязательного социального страхования по всем четырём направлениям, скажем, под вашим патронатом, при президенте Российской Федерации, для того чтобы все эти межведомственные противоречия можно было бы проще разрешать", - отметил Шмаков.

Путин ответил, что эта тема - сфера деятельности правительства, однако он готов принять в этом участие.

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Владимир Путин и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков
Владимир Путин и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков
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