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России вернули рубашку со следами крови императора Александра II

12:07
  • суббота
  • 10 ноября 2018

​Российскому послу во Франции Алексею Мешкову вернули украденные реликвии императора Александра II. В XIX веке его вдова завещала их собору в Ницце. Но коллекция была похищена.

Два небольших ларца в Русский духовно-культурный центр вносят бережно. Почти не дыша. Внутри - личные вещи императора Александра II. Нательная рубашка царя была на нем 1 марта 1881-го, передает "ТВ Центр".

"Он [Александр II] буквально истекал кровью. Вы видите, что рубашка разорвана. Это потому что ему пытались оказать первую помощь. Перевязать раны", - рассказал консерватор предметов антиквариата и искусства Луи-Филипп Кадис.

Сорочка буквально впитала в себя страшную память о том дне. Седьмое по счету покушение на царя. В соседнем ларце жилет, который был на Александре в день теракта. Серебряные пуговицы с двуглавым орлом. И снова пятна крови.

Еще один артефакт - императорский мундир. Его Александр II носил за день до теракта. Прикасаться можно только в специальных перчатках. Но сохранность - уникальная. Все детали. И два ордена. Высшая награда Пруссии - и Георгиевский крест.

В этом же - своем любимом - мундире Александр запечатлен на портрете, который при жизни императора висел в спальне его супруги Екатерины Юрьевской. Портрет, вместе с рубашкой и другими личными вещами царя она и увезет с собой в Ниццу, позже передав на хранение в Свято-Николаевский собор. Но после революции храмом завладела одна из религиозных ассоциаций. И реликвии были похищены. 

"Объекты были вывезены с территории церкви. И спрятаны. Нам пришлось выяснять, где они находятся. Это была по-настоящему сложная операция", - отметил адвокат Сильви Дютто.

Вещи императора Александра II во Франции носят статус объектов исторического наследия. Активисты религиозной организации отказывались отдавать их, несмотря на все судебные решения. Артефакты привезли в Париж лишь накануне 9 ноября. На торжественной церемонии передачи присутствовали потомки российской императорской и французской королевской семей.

"Я глубоко потрясен сегодняшним событием. Это еще раз доказывает: Россия и Франция - две страны, обладающие великим цивилизационным наследием, - должны сотрудничать для того, чтобы Европа продолжала жить", - отметил граф Парижский Генрих, наследник французской Орлеанской династии.

"Мы знаем и Грозных, и Великих, и Великолепных. А здесь одно простое слово - Освободитель.  Освободил крестьян от крепостного права. Освободил Балканы от Османского ига. Поэтому, конечно, Александр II занимает особое место в российской истории. Реликвии будут возвращены на их законное место. И я надеюсь, и об этом мы будем говорить с приходом, чтобы к ним имел доступ любой россиянин, который приходит поклониться, помолиться в этот собор", - подчеркнул посол России во Франции Алексей Мешков.

Корсунская епархия Русской православной церкви уже ответила согласием. Возвращенные России реликвии императорской семьи в ближайшие дни вернут в Ниццу и разместят в крипте отреставрированного Собора Святителя Николая. Вход открыт каждому.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.

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Рубашка со следами крови императора Александра II
Рубашка со следами крови императора Александра II
Передача царских артефактов
Передача царских артефактов
Передача царских артефактов
Передача царских артефактов
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