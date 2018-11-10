Открытое горение в гипермаркете в Санкт-Петербурге ликвидировано

Открытое горение в здании гипермаркета "Лента" в Санкт-Петербурге ликвидировано. В настоящий момент происходит небольшое очаговое горение.

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании гипермаркета "Лента" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

В настоящий момент происходит небольшое очаговое горение.

Между тем, "Интерфакс" сообщает, что пожар в гипермаркете мог произойти из-за неисправной электротехники и нарушения правил пожарной безопасности сотрудниками или посетителями.

"Рассматривается несколько версий произошедшего. Среди них - неисправность электроприборов и оборудования, а также нарушения, возможно, допущенные при строительстве здания и эксплуатации электросетей", - сказал он.

Также рассматривается версия о возможном нарушении посетителями или сотрудниками норм пожарной безопасности.

Ранее стало известно, что возгорание возникло на площади пяти тысяч квадратных метров возникло в гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге. Из здания эвакуировали около 800 человек. По последним данным, двое пострадали.