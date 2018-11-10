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Собянин поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником

12:55
  • суббота
  • 10 ноября 2018

Сергей Собянин поздравил сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником. По его словам, задача правительства Москвы - создавать условия, в которых совершать преступления становится невыгодно и неудобно.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником. Свое поздравление он опубликовал на странице во "ВКонтакте".

"Сегодня День сотрудника органов внутренних дел. Хороший повод поговорить о том, как сделать жизнь в столице безопаснее. Задача правительства Москвы - создавать условия, в которых совершать преступления становится невыгодно и неудобно", - написал глава города.

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отмечается 10 ноября. До 1991 года праздник назывался Днем советской милиции, а до 2011-го - Днем российской милиции.

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Сергей Собянин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Сергей Собянин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
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