Собянин поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником. По его словам, задача правительства Москвы - создавать условия, в которых совершать преступления становится невыгодно и неудобно.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником. Свое поздравление он опубликовал на странице во "ВКонтакте".

"Сегодня День сотрудника органов внутренних дел. Хороший повод поговорить о том, как сделать жизнь в столице безопаснее. Задача правительства Москвы - создавать условия, в которых совершать преступления становится невыгодно и неудобно", - написал глава города.

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отмечается 10 ноября. До 1991 года праздник назывался Днем советской милиции, а до 2011-го - Днем российской милиции.