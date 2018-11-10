ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Роснефть" подписала соглашение о мерах по стабилизации топливного рынка

13:32
  • суббота
  • 10 ноября 2018

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что компания подписала соглашение о мерах по стабилизации топливного рынка России еще 1 ноября.

Нефтяная компания "Роснефть" подписала соглашение о мерах по стабилизации топливного рынка России. Об этом рассказал пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев, передает ТАСС.

"Мы первыми из всех нефтяных компаний подписали все документы и отправили их в правительство. Это было 1 ноября", - подчеркнул он.

По словам Леонтьева, правительство России и крупнейшие нефтяные компании договорились с 1 ноября заморозить цены на бензин на уровне июня до конца 2018 года. В протоколе совещания закреплены предельные значения цен по каждому региону.

Согласно соглашению, с 1 января рост цен на топливо не будет превышать среднегодовые темпы инфляции.

В конце октября вице-премьер России Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, провел совещание о мерах по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов. В результате правительство договорилось с нефтяниками о стабилизации цен на топливо.

Главное сегодня
Компания "Роснефть"
Компания "Роснефть"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение