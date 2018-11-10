Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что компания подписала соглашение о мерах по стабилизации топливного рынка России еще 1 ноября.

Нефтяная компания "Роснефть" подписала соглашение о мерах по стабилизации топливного рынка России. Об этом рассказал пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев, передает ТАСС.

"Мы первыми из всех нефтяных компаний подписали все документы и отправили их в правительство. Это было 1 ноября", - подчеркнул он.

По словам Леонтьева, правительство России и крупнейшие нефтяные компании договорились с 1 ноября заморозить цены на бензин на уровне июня до конца 2018 года. В протоколе совещания закреплены предельные значения цен по каждому региону.

Согласно соглашению, с 1 января рост цен на топливо не будет превышать среднегодовые темпы инфляции.

В конце октября вице-премьер России Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, провел совещание о мерах по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов. В результате правительство договорилось с нефтяниками о стабилизации цен на топливо.