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В Петербурге сообщили о второй пострадавшей при пожаре в гипермаркете

14:28
  • суббота
  • 10 ноября 2018

В результате пожара в гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге пострадали два человека. Одному из них потребовалась госпитализация. Еще одной пострадавшей оказалась женщина. Медики осмотрели ее и отпустили домой.

Медики осмотрели одну из пострадавших при пожаре в гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге. Госпитализация ей не потребовалась. Женщину отпустили домой, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Адмиралтейского района города.

Как отметил главврач НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Антон Повзун, состояние второго пострадавшего оценивается врачами как "относительно удовлетворительное". Он получил травму при прыжке с высоты во время пожара.

Пожарная сигнализация и система тушения сработала в гипермаркете в 8:30 утра. Огромное здание вспыхнуло как коробок спичек. Пламя охватило стеллажи с товарами, кассы и прилавки. Внутри находились почти 800 человек - все они успели выбежать на улицу. Около 100 человек эвакуировали спасатели.

"Гипермаркет построен из легких металлоконструкций, обшитых пластиковыми панелями - что усилило пожар. Здание сложилось как карточный домик. Огонь распространился на площади почти в пять тысяч квадратных метров. Пожарные отключили газовую станцию - с ее помощью в гипермаркете работала кухня горячих блюд, а буквально в 100 метрах от магазина находится автозаправочная станция", - сказал глава ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

Здание выгорело полностью менее чем за час. Сотрудники гипермаркета уже на улице пытались справиться с эмоциями.

Покупатели говорят, что это был единственный крупный магазин на несколько кварталов. Рядом - железнодорожный вокзал, здесь люди закупали продукты, уезжая на дачи.

Пожар был локализован к 10:00. Тушением занимались около 200 сотрудников МЧС, на месте работали 22 единицы техники.

Весь день в субботу спасатели разбирают завалы на месте сгоревшего гипермаркета, а дознаватели выясняют причину столь масштабного возгорания.

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Пожар в ТЦ "Лента" в Санкт-Петербурге
Пожар в ТЦ "Лента" в Санкт-Петербурге
Пожар в ТЦ "Лента" в Санкт-Петербурге
Пожар в ТЦ "Лента" в Санкт-Петербурге
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