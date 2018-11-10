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Трамп обсудит с Макроном торговые отношения с Европой

14:12
  • суббота
  • 10 ноября 2018

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудят торговые отношения Соединенных Штатов с Европой. По словам американского лидера, в них "наметился прогресс".

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном торговые отношения с Европой. Об этом он сказал перед началом переговоров с французским президентом в Елисейском дворце, передает ТАСС.

Также Трамп подчеркнул, что в торговых переговорах, которые ведут США и Евросоюз по тарифам на импорт стали и алюминия, "наметился прогресс".

"Мы посмотрим, сможем ли мы продвинуться дальше", - отметил американский президент.

Кроме того, лидеру двух стран обсудят необходимость укреплять безопасности в Европе.

"Нечестно, когда безопасность Европы обеспечивается сегодня только Соединенными Штатами... Именно поэтому я полагаю, что нам необходимо больше европейских возможностей, больше европейской обороны, чтобы разделить эту задачу", - отметил Макрон.

По его словам, Европе необходимо увеличить свою долю расходов на оборону в рамках НАТО.

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