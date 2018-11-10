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Путин поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником

14:35
  • суббота
  • 10 ноября 2018

Президент России Владимир Путин посетил Московский университет МВД. Там он осмотрел учебно-научный комплекс судебной экспертизы и поздравил всех правоохранителей с их профессиональным праздником.

В субботу в России отмечают День сотрудника Органов внутренних дел. По всей стране проходят концерты и другие торжественные мероприятия. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По случаю праздника президент страны Владимир Путин посетил Московский университет МВД. Учебное заведение было создано в 2002 году на базе трёх вузов Министерства внутренних дел. Президент осмотрел учебно-научный комплекс судебной экспертизы.

Владимиру Путину представили образцы холодного оружия, которое стояло на вооружении стражей порядка в разные эпохи. Также главе государства показали оборудование для борьбы с фальшивомонетчиками, сканер отпечатков пальцев и программы для распознавания внешности преступников. Владимир Путин пообщался с курсантами и поздравил всех правоохранителей с профессиональным праздником.

"Уважаемые товарищи, дорогие ветераны! Поздравляю вас с праздником - с Днём сотрудника Внутренних дел. Вы выбрали для себя сложную профессию, да что там профессию, судьбу! Потому что в тот момент, когда вам вручают табельное оружие, либо наделяют особыми полномочиями, на ваших плечах сразу же возникает огромный груз ответственности за исполнение этих властных полномочий. В основе успешной службы всегда лежали, лежат главные качества и принципы сотрудников органов внутренних дел, которыми он руководствуется, это личная порядочность, честность, личная преданность делу и долг", - заявил Владимир Путин.

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