Под Волгоградом прошли тактические учения войск РХБ защиты

Под Волгоградом на полигоне "Прудбой" прошли тактические учения войск РХБ защиты. Подразделения Южного военного округа провели разведку, очистили технику от опасных веществ. После этого они эвакуировали состав, который, согласно плану учений, подвергся воздействию химикатов.

Все задачи успешно выполнены. Под Волгоградом на полигоне "Прудбой" прошли тактические учения войск радиационной, химической и биологической защиты, сообщает "ТВ Центр". По легенде учений, в этом районе условный противник применил химическое оружие. Подразделения Южного военного округа провели разведку, очистили технику от опасных веществ, а после эвакуировали состав, который, согласно плану учений, подвергся воздействию химикатов. Для безопасного отвода войск применили дымовую завесу. Бронированные машины условного противника уничтожили при помощи реактивных пехотных огнемётов "Шмель".