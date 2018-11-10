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Лавров обсудил с главой МИД Австрии "дело о шпионаже"

13:57
  • суббота
  • 10 ноября 2018

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразила надежду на то, что "дело о шпионаже" не повлияет на отношения двух стран.

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль. Стороны обсудили ситуация в отношениях двух стран, которая возникла в связи с утверждениями Вены о подозрении в причастности к разведдеятельности в пользу России бывшего служащего вооруженных сил Австрии.

В ходе разговора Кнайсль разъяснила мотивы, которыми руководствовалась австрийская сторона, принимая "известные решения", и выразила надежду, что предпринятые шаги не скажутся на дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия.

"С российской стороны была акцентирована неприемлемость идущей вразрез с нормами международного общения практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений. Подчеркнуто, что любые возможные взаимные озабоченности должны обсуждаться через налаженные каналы диалога и на основе фактов", - отметили на сайте МИД России.

Также стороны обсудили ряд других вопросов двусторонней повестки дня.

В пятницу посла Австрии в Москве вызвали в МИД России. Это связано со шпионскими обвинениями в адрес нашей страны. При этом, Вена не стала направлять запрос в Москву по возникшим у них подозрениям, а разгласила информацию в СМИ. 9 ноября австрийская пресса сообщила о задержании отставного полковника, который якобы более 20 лет передавал российским спецслужбам секретную информацию. СМИ отметили, что предполагаемый шпион мог работать в министерстве обороны Австрии в Вене.

В связи с задержанием отставного полковника Карин Кнайсль отменила запланированную на начало декабря поездку в Россию.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров
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