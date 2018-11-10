Путин и Собянин открыли отреставрированный дом-музей Тургенева

Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, а также глава Минкультуры Владимир Мединский открыли на улице Остоженка отреставрированный Дом-музей Ивана Тургенева. Там же открыт первый в столице памятник писателю.

Президент России Владимир Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным и министром культуры Владимиром Мединским открыли первый в Москве памятник в честь классика русской литературы Ивана Тургенева. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Торжественная церемония приурочена к 200-летию со дня рождения писателя. Автором монумента стал народный художник Сергей Казанцев, многие произведения которого находятся в коллекции Третьяковской галереи. Памятник на Остоженке стал частью архитектурно-музейного комплекса. Здесь отреставрировали дом писателя и восстановили старинный сад. Главной задачей было сохранить исторический облик здания и привести в порядок внутреннее убранство.

Как отметил Владимир Путин, без Тургенева невозможно представить русскую литературу.

"Открытие памятника - это безусловно очень важное событие для русской литературы, для русской культуры и для русского народа. Надеюсь, что у вас будет много посетителей. Очень хорошо сделано, очень красиво", - подчеркнул глава государства.