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Путин и Собянин открыли отреставрированный дом-музей Тургенева

14:52
  • суббота
  • 10 ноября 2018

Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, а также глава Минкультуры Владимир Мединский открыли на улице Остоженка отреставрированный Дом-музей Ивана Тургенева. Там же открыт первый в столице памятник писателю.

Президент России Владимир Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным и министром культуры Владимиром Мединским открыли первый в Москве памятник в честь классика русской литературы Ивана Тургенева. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Торжественная церемония приурочена к 200-летию со дня рождения писателя. Автором монумента стал народный художник Сергей Казанцев, многие произведения которого находятся в коллекции Третьяковской галереи. Памятник на Остоженке стал частью архитектурно-музейного комплекса. Здесь отреставрировали дом писателя и восстановили старинный сад. Главной задачей было сохранить исторический облик здания и привести в порядок внутреннее убранство.

Как отметил Владимир Путин, без Тургенева невозможно представить русскую литературу.

"Открытие памятника - это безусловно очень важное событие для русской литературы, для русской культуры и для русского народа. Надеюсь, что у вас будет много посетителей. Очень хорошо сделано, очень красиво", - подчеркнул глава государства.

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