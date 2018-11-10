СМИ сообщили о признании австрийского полковника в шпионаже

Отставной полковник австрийской армии, которого Вена подозревает в разглашении государственной тайны в пользу России, признался в содеянном, утверждает австрийская газета Presse.

Австрийская газета Presse сообщила, что отставной полковник австрийской армии признался в разглашении государственной тайны в пользу России. Об этом сообщает ТАСС.

Издание утверждает, что бывший военный признался в том, что получил 300 тысяч евро от российской стороны за свою работу. По данным газеты, на протяжении долгого времени он работал в отделе структурного планирования центрального аппарата Министерства обороны Австрии. В связи с этим он мог знать о содержании переговоров в военном ведомстве, отношениях среди его высшего руководящего состава.

Ранее глава МИД Австрии Карин Кнайсль в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразила надежду на то, что "дело о шпионаже" не повлияет на отношения двух стран. В ответ глава российского МИД акцентировал внимание на "неприемлемости идущей вразрез с нормами международного общения практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений".

9 ноября австрийская пресса сообщила о задержании отставного полковника, который якобы более 20 лет передавал российским спецслужбам секретную информацию. Вена не стала направлять запрос в Москву по возникшим у них подозрениям, а разгласила информацию в СМИ. В тот же день посла Австрии в Москве вызвали в МИД России.