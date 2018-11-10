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СКР занялся расследованием взрыва в доме на юго-западе Москвы

16:43
  • суббота
  • 10 ноября 2018

Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве проводит доследственную проверку взрыва в доме на юго-западе столицы. По предварительным данным, там произошёл хлопок газа.

Следователи устанавливают обстоятельства взрыва, который произошел утром 10 ноября в квартире жилого дома, расположенного на улице Островитянова в Москве. Об этом сообщает сайт ГСУ СКР по столице.

Сотрудники ГСУ осматривают место пришествия, проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, 10 ноября 2018 года в квартире дома произошёл хлопок газа. В результате пострадали двое мужчин, проживающих в этой квартире. Они госпитализированы в городскую больницу.

​Ранее стало известно, что из-за взрыва в жилом доме на юго-западе Москвы произошел пожар. Пламя охватило две квартиры на первом этаже. Сообщалось о четырех пострадавших. Первой версией стал взрыв газа. Однако исполняющий обязанности генерального директора МосГаз Павел Чичиков рассказал, что утечек газа не было.

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