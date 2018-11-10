Нахамившую пациентке врача в Краснодарском крае уволили

Следственные органы в Краснодарском крае начали проверку по факту отказа врача выписать пациентке рецепт на инсулин. Инцидент произошел 7 ноября в Северской ЦРБ. Спустя день стало известно об увольнении медика, который, в частности, нахамил девушке, пришедшей за рецептом.

В Краснодарском крае из Северской Центральной районной больницы уволили врача, который отказался выписать девушке рецепт на инсулин в связи с тем, что она пришла на прием без предварительной записи.

Инцидент произошел 7 ноября. В Сети появилось видеозапись произошедшего.

Девушка попыталась объяснить врачу, что она не смогла прийти вовремя из-за того, что была в другом городе. При этом она подчеркнул, что не может без инсулина. Однако медик все равно отказалась выписывать спасительное средство для пациентки.

"Хоть ты сдохни, не выпишу", — заявила она. Кроме того, она швырнула тетрадь девушки со стола.

На следующий день стало известно об увольнении врача. Как отметил главный врач этой больницы Манолис Анаников, пациентке выписан рецепт на необходимый ей препарат на три месяца. Также администрация Северской ЦРБ принесла ей извинения.

По данным ТАСС, следственные органы в Краснодарском крае уже начали проверку по факту отказа врача выписать пациентке рецепт на инсулин. Об этом рассказала старший помощник руководителя краевого следственного управления СК РФ Наталья Трифанова.