Филарет и Макарий отказались возглавить автокефальную церковь на Украине

Глава неканонического "Киевского патриархата" Филарет, а также лидер Украинской автокефальной православной церкви Макарий обратились с письмами к Константинопольскому патриархату. Они подтвердили отказ от выдвижения своих кандидатур на пост главы автокефальной украинской православной церкви.

Руководитель раскольнического Киевского патриархата Филарет (Денисенко), а также лидер неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий (Малетич) отказались выдвигать свои кандидатуры на пост главы автокефальной украинской церкви. Об этом сообщает украинская газета "Вести".

Они направили письма с оповещением в Константинополь, рассказали источники в УАПЦ.

По мнению Макария, ни один из представителей епископата этих церквей "не обладает должным авторитетом и возможностями, чтобы претендовать на избрание главой Православной церкви на Украине". В связи с этим, глава УАПЦ попросил патриарха Варфоломея определить единственным кандидатом на должность главы новой церкви "представителя из числа иерархов Константинопольского патриархата".

Филарет заявил о готовности снять свою кандидатуру на должность главы новой церкви взамен на признание им титула "почетного патриарха" данной структуры. Также он потребовал закрепление за ним поста главы Священного синода новой церкви.

Главой автокефальной церкви он попросил избрать своего протеже - наместника киевского патриархата митрополита Епифания.

Также наибольшие шансы на выдвижение остаются у архиепископа Иова (Гечи) и экзарха Даниила (Зелинского).

В первой половине октября Константинопольский патриархат на заседании синода объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил свой же указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве и объявил о создании своего подворья в Киеве. В ответ Московский патриархат объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.