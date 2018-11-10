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В Электростали обнаружены тела семейной пары и двух детей

17:58
  • суббота
  • 10 ноября 2018

В квартире жилого дома в Электростали обнаружены тела четырех членов семьи, которые по предварительным данным, скончались от пищевого отравления. С места происшествия изъяты продукты, которые члены семьи накануне употребили в пищу.

В квартире жилого дома в подмосковной Электростали обнаружены тела четырех членов одной семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СКР по Московской области.

Квартира находится в доме, расположенном по улице Победы. Там обнаружены тела семенной пары и двоих детей 2009 и 2016 годов рождения без видимых признаков насильственной смерти.

По предварительной версии, они скончались в результате пищевого отравления. С места происшествия изъяты продукты, которые члены семьи накануне употребили в пищу.

Сотрудники газовой службы также прибыли на место происшествия, однако утечки газа не выявили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Между тем, РИА Новости сообщает, что семья могла отравиться грибами.

При этом, источник в экстренных службах региона сообщил, что смерть, предварительно, носит криминальный характер.

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