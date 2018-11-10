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Пожар в гипермаркете в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован

18:19
  • суббота
  • 10 ноября 2018

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге. Ранее в помещении возник пожар площадью почти пять тысяч квадратных метров. В результате пострадали два человека.

Пожар, возникший в гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге, полностью ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб пожаротушения.

Возгорание в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, дом №118 возникло утром 10 ноября. Площадь пожара составила 4,8 тысячи квадратных метров. В результате произошло обрушение кровли на площади 3,2 тысячи квадратных метров.

Внутри находились почти 800 человек. Все они успели выбежать на улицу. Около 100 человек эвакуировали спасатели.

В результате пожара в гипермаркете пострадали два человека. Одному из них потребовалась госпитализация. Еще одной пострадавшей оказалась женщина. Медики осмотрели ее и отпустили домой.

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