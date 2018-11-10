В Австрии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

На территории федеральной земли Верхняя Австрия задержан отставной полковник австрийской армии, которого Вена заподозрила в разглашении государственной тайны в пользу России. Решается вопрос о его аресте.

Отставной полковник армии Австрии, подозреваемый в разглашении государственной тайны в пользу России, задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.

Его задержали на территории федеральной земли Верхняя Австрия. Он находится в предварительном заключении. В настоящее время решается вопрос о его аресте.

Между тем, глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Вена ожидает от Москвы полноценного сотрудничества по этому делу.

Ранее австрийская газета Presse сообщила, что отставной полковник австрийской армии, которого Вена подозревает в разглашении государственной тайны в пользу России, признался в содеянном. Это якобы произошло в ходе допроса. Издание утверждает, что бывший военный признался в том, что получил 300 тысяч евро от российской стороны за свою работу. На протяжении долгого времени он работал в отделе структурного планирования центрального аппарата Министерства обороны Австрии. В связи с этим он мог знать о содержании переговоров в военном ведомстве, отношениях среди его высшего руководящего состава.

9 ноября австрийская пресса сообщила о задержании отставного полковника, который якобы более 20 лет передавал российским спецслужбам секретную информацию. При этом Вена не стала направлять запрос в Москву по возникшим у них подозрениям, а разгласила информацию в СМИ. В тот же день посла Австрии в Москве вызвали в МИД России.