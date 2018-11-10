Железнодорожную арку соединили с первым пролетом Крымского моста со стороны Керчи

​Строители Крымского моста соединили железнодорожную арку с первым пролетом со стороны Керчи. Строительство железной дороги должно завершиться до конца 2019 года.

Железнодорожная арка моста через Керченский пролив соединена с первым пролетом со стороны Керчи. Об этом сообщается в Twitter Крымского моста.

Моё событие дня! Ж/д арка соединилась со своим первым пролётом с керченской стороны :) #крымскиймост pic.twitter.com/5tZmoXXivg — Крымский мост (@Krymsky_bridge) 10 ноября 2018 г.

Строительство железной дороги должно завершиться до конца 2019 года. Также идет строительство железнодорожных подходов к мосту.

Автомобильный мост через Керченский пролив ввели в эксплуатацию в мае 2018 года.