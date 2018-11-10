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Климкин пообещал России новые санкции из-за выборов в Донбассе

19:56
  • суббота
  • 10 ноября 2018

​Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев может усилить санкции против Москвы из-за выборов в ДНР и ЛНР. Кроме того, он призвал жителей регионов не участвовать в голосовании.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выборы в Донбассе являются "очередным цирковым представлением".

"Реакцией на фейковые выборы на оккупированных украинских территориях будет усиление международных санкций. И мы с нашими партнерами уже работаем над этим!", - написал он в своем Twitter.

Кроме того, он призвал жителей регионов не участвовать в голосовании.

11 ноября в Донбассе пройдут выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской народных республик.

В конце октября в Совбезе ООН обсудили предстоящие выборы в ДНР и ЛНР. Однако заседание прошло без представителей самих республик. Предложение России заслушать доклады о ситуации в Донбассе также было отвергнуто. Кроме того, постпреды ряда стран назвали это голосование незаконным. Хотя возможность его проведения предусмотрена минскими соглашениями.

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