Из банкомата на юге Москвы украли более 8 миллионов рублей

Неизвестные украли более 8,3 миллиона рублей из банкомата в районе Нагатино-Садовники. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

На юге Москвы неизвестные украли из банкомата более 8,3 миллиона рублей. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел около 23:45 9 ноября с холле банка, расположенного в доме 42, корпус 1 на улице Андропова. Грабители вскрыли банкомат и вытащили оттуда бокс-кассеты с деньгами. По данным МВД, материальный ущерб составил 8 миллионов 355 тысяч 531 рубль.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.