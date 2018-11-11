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Из банкомата на юге Москвы украли более 8 миллионов рублей

10:08
  • воскресенье
  • 11 ноября 2018

Неизвестные украли более 8,3 миллиона рублей из банкомата в районе Нагатино-Садовники. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

На юге Москвы неизвестные украли из банкомата более 8,3 миллиона рублей. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел около 23:45 9 ноября с холле банка, расположенного в доме 42, корпус 1 на улице Андропова. Грабители вскрыли банкомат и вытащили оттуда бокс-кассеты с деньгами. По данным МВД, материальный ущерб составил 8 миллионов 355 тысяч 531 рубль.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

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