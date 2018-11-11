В ЛНР и ДНР проходят выборы глав самопровозглашенных республик

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках проходят выборы глав республик и депутатов парламентов.

В воскресенье в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках проходят выборы в местные парламенты. Кроме того, жители выбирают глав ЛНР и ДНР. Об этом сообщил ТАСС.

На пост главы ДНР претендуют пять кандидатов: врио главы республики Денис Пушилин, Елена Шишкина, Роман Храменков, Владимир Медведев и Роман Евстифеев. За места в народном совете борются общественные движения "Донецкая республика" и "Свободный Донбасс".

На пост главы Луганской народной республики претендуют исполняющий обязанности руководителя ЛНР Леонид Пасечник, Олег Коваль, Людмила Руснак и Наталья Сергун. Места в парламенте делят между собой общественные движения "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз".

Выборы начались в 08:00. В ДНР открылись 408 избирательных участков, в ЛНР – 316 участков. Они будут открыты до 20:00. После этого начнется подсчет голосов. Наблюдают за голосованием более 90 активистов из 20 стран.