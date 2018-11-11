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Температура воздуха в Москве в воскресенье не превысит 0 градусов

10:45
  • воскресенье
  • 11 ноября 2018

Синоптики прогнозируют ветреную погоду в Москве в воскресенье. Температура воздуха, по их данным, не превысит 0 градусов.

В воскресенье в столице ожидается ветреная погода с температурой не выше нуля. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"На погоду столичного региона сегодня окажет влияние мощный антициклон. В Москве и по области ожидается переменная облачность, обойдётся без осадков, в начале дня местами гололедица" - отметили синоптики.

По их данным, максимальная температура воздуха в столице составит от нуля до минус двух градусов, Подмосковье - от минус трех до плюс одного градуса. Ветер ожидается юго-восточный 5-10 метров в секунду. 

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