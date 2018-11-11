Главы государств съезжаются в Париж на столетие окончания Первой мировой

Ровно сто лет назад завершилась Первая мировая война. В воскресенье в Париж съезжаются лидеры десятков государств. В торжественных мероприятиях примет участие Владимир Путин. Не исключено, что президент России проведёт краткую беседу "на ногах" с Дональдом Трампом.

Триумфальная арка украшена флагами, трибуны готовы к приему мировых лидеров, рассказал "ТВ Центр". Чтобы отметить столетие окончания Первой мировой войны в Париж приглашены более 120 высоких гостей, в их числе президент России, президент США, главы государств ЕС, руководители ООН и евроинститутов. Лидеры отдадут почести погибшим, примут участие в церемонии зажжения вечного огня на могиле Неизвестного солдата. В заключении к участникам церемонии обратится президент Франции Эммануэль Макрон.

Немыслимые для того времени потери и разрушения – в Первой мировой войне участвовали 38 из 59 существовавших на тот момент государств. Она фактически перекроила карту Европы, разрушила сразу четыре империи, установив новый миропорядрок. Который, впрочем, не спас мир от следующих катастроф. Именно поэтому на саммите в Париже будут говорить не только об истории – об уроках, которые сегодня особенно важно из нее извлечь. Сложившаяся система безопасности снова под угрозой. США обещают выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Европа долгие годы не имеет собственной системы безопасности, полностью положившись в этих вопросах на США. И теперь приходит Трамп, начинает вести себя определенным образом, и европейцы хватаются за голову. Но они в полной зависимости от Вашингтона", - отметил профессор политологии в Католическом университете Вандеи Джон Локлэнд.

Пытаясь хотя бы на словах ослабить эту зависимость, президент Макрон предложил создать ЕС собственную армию. Чтобы, цитата, "защищаться от Китая, России и даже США". Трампа такой пассаж оскорбил, о чем он прямо написал в Twitter, а, прибыв в Париж накануне, был откровенно холоден с хозяином Елисейского дворца.

В итоге идею европейской армии больше не обсуждали. Напротив, сошлись на необходимости увеличить финансирование НАТО. Но настроение у Трампа не улучшилось. Сославшись на дождь, он отменил поездку на кладбище, где покоятся погибшие в Первый мировой американские солдаты.

Владимир Путин прилетит в Париж незадолго до церемонии у Триумфальной арки. Глава государства примет участие во всех памятных мероприятиях. Полноформатная же встреча с Дональдом Трампом, которую планировали провести в столице Франции, перенесена на поля саммита "Большой двадцатки" в Аргентине. Но на ланче в Елисейском дворце у Путина и Трампа все же будет возможность коротко обговорить ряд важных вопросов. А вместе с другими приглашенными лидерами Владимир Путин поговорит о глобальном изменении климата, помощи Африке и создании системы международного регулирования сферы киберпространства. Все эти вопросы планируют обсудить на пленарном заседании Форума мира, куда приглашены все участники церемонии. В будущем его проведение в Париже планируют сделать ежегодным.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра"