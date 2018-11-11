Посольство России потребовало у Госдепа объяснений задержания журналиста Малькевича

Посольство России в Вашингтоне потребовало у Госдепартамента США объяснения причин задержания российского журналиста Александра Малькевича. Член общественной палаты, главный редактор издания USA Really был остановлен в аэропорту Вашингтона и отправлен на допрос, где его обвинили в подрыве основ американской демократии.

Александр Малькевич находится уже в Париже, отметил "ТВ Центр". Но вылететь туда он должен был еще 9 ноября. Журналиста задержали прямо в аэропорту Вашингтона. Операция проходила как в кино – уже после того, как мужчина прошел контроль, его неожиданно взяли в кольцо сотрудники ФБР и предложили следовать за ними.

"Ну, у них всегда объяснение одно. Это то, что они свято верят, что Россия вмешивалась в 16-м году в выборы, вмешивалась в 18-м, будет вмешиваться в 20-м. Поэтому российских журналистов, которые в дни выборов находятся в Америке и этого не скрывают, это вызывает какое-то у них странное волнительное чувство", - рассказал Малькевич.

Алексадр Малькевич занимается несколькими проектами в сфере масс-медиа, является главным редактором информагентства USA Really и первым заместителем председателя одной из комиссий Общественной палаты. Именно как общественник он находился в США в качестве наблюдателя на промежуточных выборах в Конгресс, которые состоялись 6 ноября. Своими впечатлениями журналист поделился в национальном пресс-клубе Вашингтона. Самые неприятные из них – от участков в штатах под управлением представителей Демократической партии.

"В целом же я нахожусь в глубочайшем шоке от того уровня нарушений, которые были допущены в штатах с демократическим руководством, где правят представители этой партии. Знаю о совершенно вопиющей ситуации, когда общественного наблюдателя от избирательной комиссии Нью-Йорка вывели с участка, узнав, что она русская. И это невзирая на то, что у неё на руках был документ", - отметил журналист.

В своей речи в национальном пресс-клубе Вашингтона, которую позже опубликовала Общественная палата России, Александр Малькевич так же отметил то, что в ходе промежуточных выборов выходили из строя машины для голосования, избирательная система не справлялась с большим потоком людей, а американские информационные СМИ со своей главной функцией – беспристрастного освещения волеизъявления американцев.

"Большие американские телеканалы проявили себя крайне тенденциозно: даже во время подсчёта голосов, когда, казалось бы, никакую агитацию вести уже не нужно, они откровенно сопереживали Демократической партии. Такой примитивной пропаганды я не встречал даже в худшие советские времена. Я в очередной раз убедился, что качественная американская журналистика закончилась", - заявил российский журналист.

Допрос Малькевича на тему российского вмешательства в президентские выборы США и промежуточные в Конгресс длился несколько часов. Сотрудники ФБР проверили все его электронные носители. Журналисту вручили уведомление о необходимости регистрации возглавляемого им агентства USA Really в качестве иностранного агента. Никаких обвинений в итоге предъявлено не было.

Посольство России в Вашингтоне потребовало у Госдепа объяснения причин задержания. Сам Александр Малькевич по возвращении в Москву намерен обратиться в правоохранительные органы и МИД.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"