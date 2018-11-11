В Германии раскрыли заговор военных. По данным местных СМИ, сотрудники бундесвера, бойцы спецназа и члены ассоциации элитных солдат планировали политические убийства. Журналисты узнали имена потенциальных жертв.

Как рассказал "ТВ Центр", в расстрельных списках заговорщиков оказались глава Левых в бундестаге Дитмар Барч, лидер партии "Зеленые" Клаудия Рот, глава МИД и даже экс-президент страны Йоахим Гаук. На мушке ряд видных политиков страны, и в планах – их физическое устранение. Федеральное управление уголовной полиции Германии раскрыло заговор военнослужащих бундесвера и ассоциации элитных солдат. Со ссылкой на материалы расследования информацию опубликовало немецкое издание Focus.

"Время от времени Германию сотрясают подобные скандалы, когда в казармах находят литературу. Чаще всего скандал по борьбе с правой экстремистской идеологией. Хотя в последнее время участились случаи и обнаружения в Бундесвере лиц с радикальными исламистскими взглядами. Возможно, была игра немецкой контрразведки с целью выявить потенциальных лиц, разделяющих ультраправую идеологию, либо каким-то образом тут могут быть какие-то двойные агенты", - предположил политолог из Института Европы Александр Камкин.

Заговорщики к операции готовились планомерно и педантично. Создали топливное хранилище и оружейный склад. Ждали лишь дня Х. В правоохранительных органах была информация о переписке в чатах и невнятных разговорах, потому всерьез их не воспринимали. Лишь после допроса одного из членов объединения, бывшего майора Бундесвера, стало известно, что все заговорщики помогали военным, служившим в Африке и в Афганистане. Расследование обнаружило признаки заговора в деле солдата бундесвера Франко А. Он предоставил ложную информацию в миграционную службу о том, что он якобы сирийский беженец, а не гражданин Германии. Цель одна – взвалить вину за теракты на мигрантов.

"Достаточно мощные заградительные барьеры. Например, лица, состоящие в картотеке на учете как замеченные в каких-то сборищах, замечены в интернете своей активностью. Их, как правило, стараются не допускать до действительной воинской службы. Более того, когда в Германии была в силе воинская обязанность до введения полностью контрактной армии, людей, замеченных так или иначе в связях с правоэкстремистскими группировками, их либо не брали на службу вообще, либо брали на очень короткий срок – 2-3 месяца", - пояснил Александр Камкин.

Издание подчеркивает, что расследование полиции едва не зашло в тупик, поскольку сотрудник военной контрразведки пытался его саботировать, сообщая заговорщикам о предстоящих обысках и о ходе расследования в целом. Мужчине предъявлены обвинения, его дело рассмотрит Окружной суд Кёльна. Правые партии, начиная от "Альтернативы", заканчивая национал-демократами, являются врагами всех левых партий. Аналитики уже высказывают версии, что в статье явно прослеживается отражение холодной войны между левыми и правыми радикалами, и склоняются к версии, что все расследование – серьёзная политическая провокация.

Анастасия Мартынова, Георгий Бабаян, "ТВ Центр"