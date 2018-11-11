К Земле приближается астероид в форме человеческого черепа

В воскресенье к Земле приблизится "зловещий" астероид, его форма напоминает череп. Специалисты изучают это небесное тело с 2015 года. По мнению экспертов, астероид является мёртвой кометой, и может представлять потенциальную угрозу.

Астероид зловещего вида, похожий на череп с зияющими глазницами – такой космический гость уже летит к нашей планете, рассказал "ТВ Центр". О сближении объекта с Землей сообщили американские астрономы.

"Эта комета была обнаружена недалеко от Земли. Она относится к классу астероидов, сближающихся с Землей. Настолько она оказалась близко к Земле, что ее с помощью радиотелескопов удалось даже построить портрет. Большинство тел Солнечной системы имеют огромные кратеры, и эти кратеры могут складываться в самые причудливые фигуры", - пояснил ведущий научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук, доктор физико-математических наук Александр Багров.

В прошлом, совершив много оборотов вокруг Солнца, комета растеряла часть своей материи и потухла. Гигантский астероид в восемь раз больше Тунгусского метеорита. Он стремительно приближается к Земле и подлетит к ней на расстояние в 38 миллионов километров – это довольно близко. Небесное тело попадает в разряд потенциально опасных. Впрочем, столкновения удастся избежать.

"В следующий раз мы увидим эту комету вблизи Земли не раньше 2082 года, когда она подлетит к нашей планете на расстояние, равное 1/3 астрономической единицы", - говорится в материале издания Space.

И это далеко не последнее сближение с нашей планетой. В будущем столкновения с Землей не исключены. Случится это или нет – ученые смогут сказать после более тщательного изучения объекта. Сегодняшний визит им в этом поможет.

Кристина Мамиконян, Виталий Марченко, "ТВ Центр"