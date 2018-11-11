ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

К Земле приближается астероид в форме человеческого черепа

12:04
  • воскресенье
  • 11 ноября 2018

В воскресенье к Земле приблизится "зловещий" астероид, его форма напоминает череп. Специалисты изучают это небесное тело с 2015 года. По мнению экспертов, астероид является мёртвой кометой, и может представлять потенциальную угрозу.

Астероид зловещего вида, похожий на череп с зияющими глазницами – такой космический гость уже летит к нашей планете, рассказал "ТВ Центр". О сближении объекта с Землей сообщили американские астрономы.

"Эта комета была обнаружена недалеко от Земли. Она относится к классу астероидов, сближающихся с Землей. Настолько она оказалась близко к Земле, что ее с помощью радиотелескопов удалось даже построить портрет. Большинство тел Солнечной системы имеют огромные кратеры, и эти кратеры могут складываться в самые причудливые фигуры", - пояснил ведущий научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук, доктор физико-математических наук Александр Багров.

В прошлом, совершив много оборотов вокруг Солнца, комета растеряла часть своей материи и потухла. Гигантский астероид в восемь раз больше Тунгусского метеорита. Он стремительно приближается к Земле и подлетит к ней на расстояние в 38 миллионов километров – это довольно близко. Небесное тело попадает в разряд потенциально опасных. Впрочем, столкновения удастся избежать.

"В следующий раз мы увидим эту комету вблизи Земли не раньше 2082 года, когда она подлетит к нашей планете на расстояние, равное 1/3 астрономической единицы", - говорится в материале издания Space.

И это далеко не последнее сближение с нашей планетой. В будущем столкновения с Землей не исключены. Случится это или нет – ученые смогут сказать после более тщательного изучения объекта. Сегодняшний визит им в этом поможет.

Кристина Мамиконян, Виталий Марченко, "ТВ Центр"

Главное сегодня
Астероид
Астероид
Астероид на фоне Земли
Астероид на фоне Земли
Астероид на фоне Земли
Астероид на фоне Земли
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение