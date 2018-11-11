Президент России Владимир Путин прибыл в Париж для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж, где проходят мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"У Триумфальной арки состоится мемориальная церемония, на которой будут присутствовать главы государств – участниц войны и руководители ряда международных организаций", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ходе визита во Францию у Владимира Путина может состояться краткая встреча "на ногах" с президентом США Дональдом Трампом. Полноценные переговоры лидеров государств запланированы на полях саммита "Большой двадцатки" в Аргентине.