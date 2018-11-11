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В результате столкновения двух грузовиков на МКАД погибли два человека

13:01
  • воскресенье
  • 11 ноября 2018

На востоке МКАД в районе Щелковского шоссе столкнулись грузовой автомобиль и большегруз. В результате ДТП погибли два человека.

В результате аварии с участием двух грузовых автомобилей погибли два человека. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"На 100 километре МКАД грузовик Scania столкнулся с автомобилем марки MAN, в результате чего водитель и пассажир MAN погибли на месте", - говорится в сообщении.

По данным источника в ГИБДД, ранее автомобиль MAN столкнулся с легковой машиной. Столкнувшиеся ожидали приезда полиции. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекци, грузовик Scania врезался в стоявшие на дороге автомобили. 

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