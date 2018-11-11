В столичном регионе до вечера понедельника объявлен "желтый" уровень опасности

В Москве и Московской области из-за сильного ветра до вечера понедельника объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

В московском регионе до вечера понедельника из-за сильного ветра объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

Как отметили метеорологи, предупреждение будет действовать в течение 24 часов с 21:00 11 ноября.