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Путин и Трамп пожали друг другу руки в Париже

13:54
  • воскресенье
  • 11 ноября 2018

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп, встретившись у Триумфальной арки в Париже, обменялись рукопожатиями.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись рукопожатиями у Триумфальной арки в Париже. Об этом сообщил ТАСС с места событий. 

Главы государств принимают участие в мероприятиях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. Возможности побеседовать у президентов пока не было.

Ожидается, что в ходе мероприятий во Франции Путин и Трамп успеют провести короткую встречу "на ногах". Не исключено, что президенты обсудят вопрос выхода США из договора по РСМД.

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