Путин и Трамп пожали друг другу руки в Париже

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп, встретившись у Триумфальной арки в Париже, обменялись рукопожатиями.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись рукопожатиями у Триумфальной арки в Париже. Об этом сообщил ТАСС с места событий.

Главы государств принимают участие в мероприятиях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. Возможности побеседовать у президентов пока не было.

Ожидается, что в ходе мероприятий во Франции Путин и Трамп успеют провести короткую встречу "на ногах". Не исключено, что президенты обсудят вопрос выхода США из договора по РСМД.