Власти не могут прийти к согласию о возрастном пороге продажи алкоголя

Минздрав предлагает повысить возрастной ценз продажи алкоголя. Сейчас чек за спиртное пробьют, если покупателю исполнилось 18. Так, по крайней мере, написано в законе. Чиновники хотят поднять порог до 21 года. Затея – спорная.

Страшные, шокирующие кадры – ДТП, убийства, самоубийства, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, жертвы отравлений некачественным спиртным, компании пьяных подростков бессмысленные и беспощадные, рядом с которыми лучше не находиться. Множество преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения, отмечает "ТВ Центр".

"До 80 процентов совершенных преступлений были совершены в состоянии алкогольного опьянения", - рассказал заместитель завотделением Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Москвы Виктор Зыков.

"Наша страна больна эпидемией алкоголизма. В нашей стране недопустимый уровень алкоголизации среди подростков, мы убиваем лучшую часть своей нации, она гибнет в бутылке", - заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия уверенно из года в год занимает место в середине первой десятки самых пьющих стран мира. Сейчас – на шестом месте, пропуская вперед лишь Литву, Эстонию, Чехию, Украину и Белоруссию. Минздрав теперь не только предупреждает, что алкоголь – зло, но и предлагает продавать спиртное не с восемнадцати лет, а с двадцати одного года, объясняя – причина в физиологии подростков. Только к этому возрасту организм формируется.

"Согласно исследованиям, если начинает подросток употреблять алкоголь, то шанс, что он потом заболеет алкоголизмом в четыре раза выше", - пояснил Виктор Зыков.

Инициатива, конечно, не новая. В большинстве штатов США, в ряде европейских стран алкоголь давно продают лишь с 20 или с 21 года. Впрочем, везде свои законы. В тех же Германии, Бельгии, Италии пиво и вино разрешено приобретать уже в шестнадцать. В России в Госдуме по этому поводу не первый год кипят страсти. Есть те, кто считает – возраст продажи алкоголя надо обязательно повышать. Оппоненты же настаивают – внимательно читайте Конституцию. Восемнадцать – официально возраст совершеннолетия.

"Восемнадцать лет – это когда человек уже сформировавшийся, отдает отчёт своим действиям, он дееспособный с ним можно заключать любые договора, он может вступать в наследство", - заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

"В восемнадцать лет человек идет в армию, и мы ему доверяем оружие, ну неужели в восемнадцать лет нельзя проветрить человеку мозги, чтоб он понимал, что напиваться это плохо, что это вредит его здоровью", - считает депутат Госдумы Михаил Емельянов.

"Я первый раз алкоголь попробовала в двадцать три года, и считаю, что это нормально. Но одними запретительными мерами сделать ничего невозможно. Любой запрет это всегда ответ обратный", - отметила член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Вот и в алкогольной отрасли – а там инициативу Минздрава, естественно, не поддерживают – говорят о том, что подростки в любом случае найдут возможность купить спиртное. Запрет лишь подогреет интерес.

"Тогда мы рискуем получить истории с боярышником, с расцветом теневого рынка, с поставлением некачественной продукции потребителям, которых меньше не становится. Это серьезный фактор, который, конечно, надо учитывать", - считает председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков.

Вообще же тема настолько горячая и спорная, что единого мнения нет и среди обычных москвичей. Сергей Шнуров – а у него самого история с алкоголем длиною в жизнь – еще несколько лет назад "выносил на обсуждение" соцсетей свой альтернативный "законопроект". Предлагал показывать кассиру не паспорт, а вузовский диплом.

"В результате престиж знаний взлетает до небес даже в самой необразованной среде. Люди с плохо тренированным мозгом (самые уязвимые) выведены из-под удара по их слабому интеллекту. Хочешь бухать – учись", - предлагал Шнуров.

Предложение, кстати, имело большой успех. Понаставили тогда десятки тысяч "лайков" и благополучно забыли. А что касается дальнейшей судьбы инициативы Минздрава, то с ней пока ясности мало. Если внесет предложение правительство, говорят в Госдуме, значит продолжим прения.

Юлия Богоманшина, Марина Глебова, Владимир Хуртин, Арсений Кобяков, "ТВ Центр"