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В Москве второй раз за год проходит фестиваль японской поп-культуры

15:12
  • воскресенье
  • 11 ноября 2018

В эти выходные в гостинице "Космос" проходит фестиваль японской поп-культуры. Это одно из важнейших мероприятий, приуроченных к году Японии в России. Вообще-то "Джей-Фест" был запланирован на лето, и он прошёл и с большим успехом. Однако поклонников японской культуры в Москве оказалось так много, что было решено провести еще один фестиваль, что называется, на бис.

В программе – конкурсы, мастер-классы, дефиле, отметил "ТВ Центр". Участники могут продемонстрировать свои таланты, а победители Всероссийского конкурса косплея получат заветный приз – поездку в Японию. В специальной программе – стрит-данс. Причем организаторы пригласили не только японских, но и российских танцоров. Их совместное выступление продемонстрировало: мир уличного танца, что у нас, что в стране Восходящего солнца, одинаков и щедро дарит заряд энергии и позитива.

Особенным событием стал приезд знаменитой японской певицы Йоко Такахаси. Ее голос известен во всем мире благодаря культовому сериалу "Евангелион", а главный хит саундтрека стал негласным гимном, известным каждому поклоннику аниме.

"Не только поклонники аниме очень любят эту песню, но и любители караоке по всему миру тоже полюбили ее. И, что удивительно, стараются исполнять её на японском языке", - отметила певица Йоко Такахаси. 

За годы существования фестиваля его посетили сотни тысяч гостей разного возраста из разных городов России. По словам организаторов, это значит, что культурный мост между двумя странами c каждым годом становится все шире.

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