Виртуальная Москва: как не застрять в альтернативной реальности

Москвичи все чаще сбегают в альтернативные миры. Пару кликов - и мы на крыше небоскреба. Еще клик - и мы в космосе. А вот и жерло вулкана. Скоро в VR-комнатах поставят тепловые пушки для полного погружения в виртуальную реальность.

Для погружения в виртуальное пространство необходима специальная экипировка, рассказал "ТВ Центр". Это рюкзак и очки. Они напичканы датчиками, которые считывают информацию вот с камер, которых здесь порядка 30 штук. Специальные устройства помогают контролировать движения рук и ног. Ну и, куда без оружия – оно помогает выжить в другом мире.

Итак, погружение начинается. Время – далекое будущее, место – Москва. Город поглотил неизвестный вирус. Зараженных – миллионы. Выжили лишь четверо. Зомби наступают в первом же действии. Со стороны выглядит нелепо, зато в виртуальном мире мы – герои. Перемещаемся между этажами на лифте. То есть, в реальности остаемся все в той же комнате, однако, в игре – на крыше высотки. За происходящим в квесте следят операторы. Они – своеобразные помощники: подскажут, куда двигаться, чтобы попасть на новый уровень.

"Мы наблюдаем за людьми, что происходит внутри игры. И соответственно этот экран показывает внутренние какие-то процессы. То есть нам никак ничем нельзя закрывать этот экран, иначе мы просто не будем видеть, что происходит с людьми", - пояснила оператор Дара Строкова.

Пока здесь идет игра, в соседней комнате уже вовсю разрабатывают новый квест. Игроки отправляются в космос, где не смогут избежать встречи с "боссом" – инопланетным монстром, результатом генетических экспериментов. В игре "босс" будет казаться огромным, размером с дом. Такую иллюзию гейм-дизайнеры создают, задействуя площадку, рассказывают разработчики. Стоит сменить угол обзора, и мир становится шире.

"По сути, мы технологически всегда используем одно и тоже пространство – 10 на 10 метров, но это не значит, что в виртуальном срезе оно ограничен. Мы используем вертикальность, мы используем лифты, мы используем систему телепортов. Благодаря этому, по сути, воспринимаемое игроком пространство увеличиваем в десятки если не более раз", - отметил коммерческий директор Алексей Морозов.

Еще несколько лет назад режиссер Джэймс Кэмерон показал историю бывшего военного, который с помощью Аватара попал на планету Пандора. Сегодня такое стало возможным уже не только в кино. Не выходя из дома оказаться в кабине пилота, или в мастерской художника и создать собственный шедевр, или на необитаемом острове. Стоит лишь надеть шлем или очки можно перенестись даже в прошлое. Разработчики VR-игр дают возможность испытать эмоции, которые в реальном мире не удастся испытать никогда.

"Вы не окажетесь в каком-нибудь средневековом замке и не увидите рыцаря, который хочет с вами сразиться. Либо прыжок с парашютом, для людей, особенно, у которых есть какие-то ограничения. Это тоже возможно показать в виртуальной реальности. Человек погружается в ситуацию и испытывается не напрямую, но с близкими к тем самым эмоциям", - пояснила президент Ассоциации виртуальной и дополненной реальности Екатерина Филатова.

Это, действительно, имитация с высокой точностью, где гоночный трек – точная копия трассы в Бельгии. 300 километров час. За рулем симулятора автогонщик, чемпион мира Роман Русинов.

"Все кнопки, все элементы управления, вибрация руля, вибрация сидения. То есть в тот момент, когда ты заезжаешь на так называемые поребрики ты ощущаешь на сто процентов, что происходит за рулем автомобиля", - рассказал он.

Однако, психологи считают, что мозг не обманешь. Ощущения от нарисованного мира все равно отличаются от живой реальности.

"Части мозга работают абсолютно по-разному в настоящей и в виртуальной реальности. Когда мы находимся в объективной действительности, мы ориентируемся на многие вещи: на запахи, на тактильные ощущения, на вестибулярный аппарат. Когда эта картинка ненастоящая, на нее мозг реагирует иначе", - пояснила психолог, психиатр Дарья Сучилина.

Так или иначе, на спасение Москвы у нашей команды ушло чуть больше 20 минут. Мы возвращаемся в реальность. С каждой новой игрой VR-дизайнеры оттачивают мастерство графики. И в будущем планируют создать мир, который сложно будет отличить от реального. Пока же советуют не погружаться надолго, ведь последствия длительного пребывания там учеными пока не изучены.

Елена Макарова, Алишел Султанов, Дмитрий Иванов, Марина Глебова и Евгений Рыбин. "ТВ Центр"