МИД усмотрел в задержании Малькевича предлог для новых санкций против России

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию с задержанием в аэропорту Вашингтона журналиста Александра Малькевича. В ведомстве призвали США прекратить практику гонений на представителей российских СМИ.

США должны прекратить практику гонений на российских журналистов. Об этом заявила пресс-служба Министерства иностранных дел России в связи с задержанием в аэропорту Вашингтона журналиста Александра Малькевича.

"Рекомендуем властям США задуматься, в каком свете они выставляют свою демократию гонениями на российских журналистов. Требуем прекратить такую практику. Рассчитываем также, что в Вашингтоне осознают недопустимость дальнейшего расшатывания отношений между нашими странами в угоду американской внутриполитической конъюнктуре", - говорится в сообщении.

Зампред комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества Александр Малькевич был задержан в аэропорту американской столицы 9 ноября. После этого спецслужбы США провели с ним многочасовой допрос, связанный с его журналистской деятельностью. Власти США потребовали от Малькевича регистрации возглавляемого им информационного агентства USA Really в качестве иностранного агента. В МИД восприняли это как свидетельство проводимой Вашингтоном кампании по давлению как на российскую прессу, так и на любое независимое мнение о Соединенных Штатах. Кроме того, в дипломатическом ведомстве в задержании журналиста усмотрели предлог для введения новых санкций против России.

"Судя по задававшимся Малькевичу при задержании вопросам про пресловутое "российское воздействие" на выборы в США, которым перед американцами пытаются оправдать внутренние проблемы их страны, за произошедшим также просматривается стремление создать предлог для новых санкций против России", - отметили в МИД.