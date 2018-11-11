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Рогозин предложил сталинские методы для проверки систем безопасности космонавтов

15:43
  • воскресенье
  • 11 ноября 2018

Глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин предложил проверять системы аварийного спасения экипажей космических кораблей на их разработчиках.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил проверить систему аварийного спасения экипажа нового космического корабля "Федерация" сталинским способом. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, присутствовавший на заседании в РКК "Энергия".

"Когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, и что ее не пробьет ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины и ее изрешетили из автомата. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая. Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях САС", - заявил Рогозин.

Источник отметил, что таким образом глава "Роскосмоса" ответил одному из конструкторов, который предложил установить новую систему спасения на корабле "Федерация" и сократить количество ее испытаний.

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
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