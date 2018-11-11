Путин: Россия и США стремятся к восстановлению диалога

Президент России Владимир Путин заявил, что ему пока не удалось пообщаться с американским лидером Дональдом Трампом в ходе мероприятий посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. В то же время он не исключил, что их разговор может состояться во время рабочего обеда.

Владимиру Путину пока не удалось пообщаться с Дональдом Трампом. Об этом российский президент сообщил телеканалу RT France в ходе мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, которые проходят в Париже.

Российский президент не исключил, что его разговор с Трампом состоится во время рабочего обеда. Ранее сообщалось, что в ходе короткой встречи главы государств затронут вопрос выхода США из ДРСМД. Путин отметил, что Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами. По его словам, из договора выходит именно Вашингтон, а не Москва. В целом, по словам Путина, обе страны нацелены на нормализацию отношений.

"И они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог. Но еще важнее даже не на таком высоком или высшем уровне диалог вести, а на уровне экспертов. Надеюсь, что этот полномасштабный процесс переговорный будет восстановлен", - сказал глава государства.

Путин прокомментировал идею создания альтернативных НАТО общеевропейских вооруженных сил. По словам российского президента, эта инициатива не нова. До Эммануэля Макрона такую идею выдвигал один из предыдущих глав Франции Жак Ширак. Но, по словам российского лидера, такая инициатива высказывалась и ранее.

"Это в целом процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира", - сказал Путин.

Президент также высказался о предстоящих крупномасштабных учениях НАТО, и маневрах российских вооруженных сил. Глава государства отметил, что в отличие от альянса, российская сторона старается проводить свои учения дальше от границ стран Североатлантического договора. Тем не менее, по его словам, Россия к учениям НАТО вблизи своих границ относится спокойно.

На фоне ситуации с притеснением российских СМИ на Западе, Путин заявил о необходимости выработать общие подходы к информации, к обмену информацией и ее свободному распространению. Российский лидер заявил, что составление каких-либо списков, или создание организаций, которые ограничивают доступ информации к людям, не имеют никакого отношения к демократии. Путин отметил, что необходимо обеспечивать для граждан всех стран свободный доступ к источникам информации, и предоставить им право самим выбирать, что из этого правда, а что - ее искажение.