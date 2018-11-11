В Хакасии завершилось голосование во втором туре выборов главы республики. По данным Центризбиркома, после обработки 0,26% протоколов лидирует кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.

В Хакасии завершилось голосование на выборах главы республики. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (16:00 по московскому).

Как сообщил ТАСС со ссылкой на данные Центризбиркома, после обработки 0,26% протоколов во втором туре выборов лидирует кандидат от КПРФ Валентин Коновалов с 57,5% голосов. Против него проголосовали 41,83% избирателей. По состоянию на 19:30 по местному времени явка избирателей составила 43,3%.

Для победы необходимо набрать больше 50% голосов. Коновалов - единственный претендент на пост главы Хакасии. В первом туре, который состоялся 9 сентября, никто из кандидатов, включая действующего главу республики Виктора Зимина, не набрал необходимое число голосов.