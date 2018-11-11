Путин пообщался с Трампом

Президент России Владимир Путин пообщался с американским коллегой Дональдом Трампом в ходе рабочего обеда в Елисейском дворце.

Президент России Владимир Путин пообщался с американским лидером Дональдом Трампом во время рабочего обеда в Елисейском дворце в Париже. Как сообщил "Интерфакс", по окончании обеда журналисты спросили у покидающего дворец Путина, удалось ли ему поговорить с американским коллегой.

"Да", - ответил президент России.

В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что возможности поговорить у глав государств не было. По его словам, Путин и Трамп успели лишь поприветствовать друг друга. Однако, Песков отметил, что после рабочего обеда, прощаясь президенты сказали друг другу "До встречи!".

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп проведут короткую беседу "на ногах", в ходе которой обсудят вопрос выхода США из ДРСМД. Предполагалось, что лидеры двух стран будут сидеть за столом рядом, однако в последний момент рассадка поменялась и российский президент оказался между председателем Еврокомиссии и генсеком ООН.

Президенты России и США прибыли в Париж для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.