ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин пообщался с Трампом

17:53
  • воскресенье
  • 11 ноября 2018

Президент России Владимир Путин пообщался с американским коллегой Дональдом Трампом в ходе рабочего обеда в Елисейском дворце.

Президент России Владимир Путин пообщался с американским лидером Дональдом Трампом во время рабочего обеда в Елисейском дворце в Париже. Как сообщил "Интерфакс", по окончании обеда журналисты спросили у покидающего дворец Путина, удалось ли ему поговорить с американским коллегой.

"Да", - ответил президент России.

В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что возможности поговорить у глав государств не было. По его словам, Путин и Трамп успели лишь поприветствовать друг друга. Однако, Песков отметил, что после рабочего обеда, прощаясь президенты сказали друг другу "До встречи!".

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп проведут короткую беседу "на ногах", в ходе которой обсудят вопрос выхода США из ДРСМД. Предполагалось, что лидеры двух стран будут сидеть за столом рядом, однако в последний момент рассадка поменялась и российский президент оказался между председателем Еврокомиссии и генсеком ООН. 

Президенты России и США прибыли в Париж для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. 

Главное сегодня
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение