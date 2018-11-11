На крытом рынке в Подмосковье произошел крупный пожар

На крытом рынке в городском округе Истра произошел пожар. Площадь возгорания превысила 500 квадратных метров.

В городском округе Истра загорелся крытый рынок. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

Пожар произошел на территории рынка на улице Ленина в поселке Павловская Слобода. Его площадь составила более 500 квадратных метров. В настоящее время возгорание ликвидировано.

"В 15:29 пожарные локализовали возгорание на площади 525 квадратных метров, в 16:01 - ликвидировали открытое горение", - уточнили в МЧС.

К тушению пожара были привлечены 47 человек и 13 единиц техники.