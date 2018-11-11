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После обработки 80% протоколов Коновалов набирает 57,76% на выборах в Хакасии

19:18
  • воскресенье
  • 11 ноября 2018

Единственный кандидат на пост главы Хакасии Валентин Коновалов набирает 57,76% голосов на выборах. Для победы ему необходимо набрать более 50%.

Кандидат на пост главы Хакасии от партии КПРФ Валентин Коновалов набирает 57,76% голосов во втором туре выборов. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на данные Центризбиркома.

По данным ЦИК, по результатам обработки 80,93% протоколов за Коновалова отдали голоса 85995 избирателей - 57,76% проголосовавших. Против проголосовали 41,09%. Для победы на выборах Коновалову необходимо набрать больше 50% голосов. 

Кандидат от КПРФ - единственный претендент на пост главы республики во втором туре выборов. В первом туре необходимый процент голосов не набрал ни один кандидат. Коновалов уже заявил, что в случае победы создаст в республике "правительство народного доверия".

"Примерный состав мы себе, безусловно, представляем, но наша принципиальная позиция - должен быть определенный конкурс. Это правительство станет правительством народного доверия. Должны прийти высокопрофессиональные люди, которые являются лучшими", - сказал он на пресс-конференции в Абакане.

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