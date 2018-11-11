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В ДНР и ЛНР завершилось голосование на выборах

20:00
  • воскресенье
  • 11 ноября 2018

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках завершилось голосование на выборах.

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). 

В ЛНР и ДНР выбирали глав республик, а также представителей в местных парламентах. На пост главы Донецкой республики претендовали пять кандидатов, в том числе временно исполняющий эти обязанности Денис Пушилин. В ЛНР на этот пост выдвигались четыре кандидата, в том числе временный глава республики Леонид Пасечник. 

За места в народных советах республик борются по две общественные организации. В ДНР это "Донецкая республика" и "Свободный Донбасс", в ЛНР - "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". 

Как сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на председателя Центризбиркома ДНР Ольги Поздняковой, по состоянию на 18:00 явка избирателей составила 76,2 процента. Агентство также сообщило, что международные наблюдатели не столкнулись с какими-либо препятствиями в ходе работы на выборах. За ходом выборов следили 48 представителей 14 стран.

По данным Луганского информационного центра на выборах в ЛНР к 18:00 явка составила 72,5%. В участковые избирательные комиссии работали в штатном режиме. Нарушений в ходе голосований зафиксировано не было. Международные наблюдатели также не сообщали о нарушениях.

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