Кандидат от КПРФ победил на выборах главы Хакасии

В Хакасии прошел второй тур выборов. Единственный кандидат на пост главы республики Валентин Коновалов, выдвинутый КПРФ, после обработки 100 процентов протоколов, по предварительным данным, набирает 57 с половиной процентов.

По результатам обработки 100% бюллетеней на выборах в Хакасии побеждает единственный кандидат на пост руководителя Валентин Коновалов. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Для победы Коновалову необходимо было получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Явка составила свыше 43 процентов.

Первый тур выборов проходил 9 сентября, тогда ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов. Затем действующий глава региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру и ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен замминистра по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев. Позднее свои кандидатуры сняли и другие участники первого тура. После нескольких переносов выборы были назначены на 11 ноября.