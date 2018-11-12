К новому учебному году в Сирии отремонтировали более 1000 школ

Более 1000 школ отремонтированы в Сирии к началу учебного года, из них 250 - в районе Алеппо. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон. Основное внимание после окончания боевых действий сейчас направлено на восстановление социальной инфраструктуры. Помимо этого, наши военные совместно с сирийскими властями оказывают гуманитарную помощь населению. За полгода доставлено более 600 тонн продовольствия и медикаментов, а также 900 тонн хлеба.

В центре беженцев в Адре сегодня суетно. Очередь из мужчин. Рядом – вторая. В ней только женщины. Эти люди из восточных провинций, которые пока еще удерживают боевики. Пока люди не могут вернуться в свои дома, их поддерживают российские военные. Те, кто нашел работу, уехали на съёмные квартиры. Но среди беженцев немало и больных, и семей, в которых нет мужчин. Погибли на войне. Поэтому гуманитарная помощь - единственный способ прокормить детей.

В центре, который существует уже несколько лет. За эти годы власти Сирии помогли открыть школу. Среди беженцев, как оказалось, были учителя. И сегодня они же ведут уроки. По расписанию в этом классе занимались арабским. Но сегодня встреча с военными, превратилась и во внеплановый урок. По русскому и математике.

В центре сегодня более двух тысяч человек. Военные постарались, чтобы пакеты с продуктами достались каждой семье. "Сегодня российским центром по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в лагере Адра-Дуэр. В ходе акции было выдано 2 тонны продовольствия. В состав наборов входит рис, сахар, мука, чай", - сообщили в группе по формированию и доставке гуманитарных грузов.

А это уже очередь к российскому доктору. Рацион беженцев очень скудный. Пища однообразная. Поэтому врачи привезли не только лекарства. Работы у медиков было много. Постарались осмотреть всех больных. Но за один день это физически невозможно. Поэтому принимали тех, кто остро нуждался во врачебной помощи. В следующий приезд пообещали помочь остальным. И поставить диагнозы, и прописать лекарства.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.