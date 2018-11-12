100-летие окончания Первой мировой: почему мир снова стал крайне хрупок

Главы государств и правительств десятков стран мира - в их числе президент России Владимир Путин - собрались в воскресенье в Париже. В столице Франции прошли памятные мероприятия по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны. О трагедии, которая унесла жизни миллионов людей, вспоминали не только ради истории.

Кульминация торжеств - церемония у Триумфальной арки. Владимир Путин занимает место по левую руку от Эммануэля Макрона. По правую - Ангела Меркель. И Дональд Трамп. Они с российским лидером приветствуют друг друга одобрительным жестом.

На трибунах 120 высоких гостей. Главы государств и правительств. Председатель ООН. Руководители Евроинститутов. Весь мир, склонив голову, вспоминает страшные события столетней давности. 18 миллионов погибших. Немыслимые для того времени разрушения. В Первой мировой участвовали 38 из 59 существовавших на тот момент государств. Великая война - как часто ее называют во Франции - перекроила карту Европы. Разрушила сразу четыре империи. А Версальский договор, подписанный на основе Компьенского соглашения, фактически установил новый миропорядок. Который, впрочем, так и не спас мир от следующих катастроф.

"Давайте объединим наши надежды, чтобы противостоять нашим страхам. Вместе мы можем бороться с такими угрозами, как глобальное потепление, нищета, голод, болезни, неравенство и невежество. Мы начали этот бой, и мы можем его выиграть", - заявил Мккрон.

Будущее, уверяет Макрон, за глобальным равноправием. Но ведь Франция в составе НАТО долгие годы вела себя по-другому: не возражая против амбиций Вашингтона вмешиваться во все мировые дела. Теперь, похоже, кусает локти. Президент Трамп, разрывая одно международное соглашение за другим, добрался до Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Макрон в ответ заговорил о создании общеевропейской армии. Чтобы защищала даже от США. Трамп оскорбился. Написал гневный пост в Твиттер. А в Париже не то что не сдувал пылинки - порой не подавал руки хозяину Елисейского дворца.

Владимир Путин в этом вопросе настроен куда более дипломатично. "Это не новая идея. Сейчас Президент Макрон ее реанимировал, но мне об этом еще говорил один из прежних президентов – Жак Ширак. И до него были эти идеи. В принципе Европа – мощное экономическое образование, мощный экономический союз. И в целом это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности. Думаю, что это в целом процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира", - отметил Путин.

Россия давно говорит о преимуществах такого мироустройства. Попытка агрессивно диктовать свою волю когда-то и привела к началу Первой мировой.

На поля ее сражений Российская Империя отправила 45 тысяч солдат и офицеров Экспедиционного корпуса. Они сражались в Шампани. Шли в атаку в масштабном Энском сражении. Не допустили прорыва немцев в Париж. Главнокомандующий армиями Антанты маршал Фош писал: "Если Франция и не была стерта с карты Европы, то в первую очередь благодаря мужеству русских солдат"

Напоминает парижанам об этом памятник солдатам Русского экспедиционного корпуса. Владимир Путин открывал его в 2011 году. А в этот день возложил цветы к монументу.

В Париже планировалась и полноформатная встреча президента России с Дональдом Трампом. Но Эммануэль Макрон не захотел делиться минутой славы. Причем, похоже, так переживал, что Трамп и Путин все равно отодвинут его в тень, что в последний момент президентов, которые должны были сидеть рядом на торжественном обеде, рассадили по разные стороны стола.

Переговоры перенесены на более поздний срок. А Трамп покинул Париж, не дожидаясь окончания всех торжеств. Правда, перед отлетом все же посетил кладбище, где покоятся погибшие в Первый мировой американские солдаты. Туда президент США должен был ехать еще накануне. Но отказался из-за плохой погоды. А может, дурного настроения, которое в этот день ему тоже успели испортить. Прямо перед кортежем на дорогу выпрыгнула обнаженная активистка движения "Фемен". А французские ультралевые собрали целый митинг против политики Вашингтона. И роста военных бюджетов НАТО. Недружественную активность блока давно отмечала и Россия. Но сегодня на военные учения альянса близ наших границ в Москве реагируют спокойно.

"Что касается учений, то мы тоже проводим эти учения. Правда, мы стараемся не проводить крупномасштабных учений вблизи границ со странами НАТО. Последнее крупное учение у нас было на востоке за тысячи километров от границ стран НАТО. Но в целом мы относимся к этому спокойно. Надеюсь, что диалог, который всегда востребован, и здесь сыграет свою положительную роль", - сказал президент России.

Чтобы наладить этот диалог Владимир Путин вместе с другими приглашенными лидерами принял участие в пленарном заседании Форума мира.

Преемник Парижской мирной конференции - Форум мира - продлится в столице Франции три дня. Диалог, начатый в Париже на высшем уровне, продолжат эксперты из разных стран. В будущем проведение таких встреч в годовщину окончания Первой мировой планируют сделать регулярными. Спустя сто лет после завершения той войны мир снова стал крайне хрупок.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Франция, Париж.