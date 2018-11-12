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Белый дом раскрыл подробности переговоров Трампа с Путиным, Макроном и Меркель

08:32
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Президент США Дональд Трамп обсудил в Париже вопросы, связанные с договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), санкции, Сирию, Китай, Афганистан и Северную Корею.

В Париже американский лидер Дональд Трамп провел двухчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Стороны обсудили множество проблем, включая договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею.

"У них была хорошая и продуктивная дискуссия во время двухчасового ланча", - отметила Сандерс.

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Президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, супруга президента Франции Бриджит Макрон и президент России Владимир Путин
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