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Число погибших от пожаров в Калифорнии возросло до 31

08:54
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Число погибших в результате лесных пожаров в американском штате Калифорния возросло до 31. Около 228 человек числятся пропавшими без вести.

Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стал 31 человек, об этом сообщает "МИР24".

29 человек стали жертвами пожара Camp на севере штата, еще двое погибли в результате пожара Woolsey на юге. Около 228 человек числятся пропавшими без вести.

Ноябрьские лесные пожары уже признаны самыми разрушительными в истории Калифорнии. В общей сложности эвакуированы более 300 тысяч человек. Стихийное бедствие разрушило более семи тысяч домов. Город Парадайз оказался практически уничтожен огнем.

В Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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