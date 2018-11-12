СМИ узнали о планах правительства ввести 20-процентный налог на газировку

Минздрав поддержал инициативу экспертного совета при правительстве по введению акцизов на газированные напитки. Нововведение станет частью федерального проекта "Укрепление общественного здоровья".

Экспертный совет при правительстве предложил ввести акцизы на сладкие газированные напитки в России, что может привести к подорожанию этой продукции примерно на 20 процентов. Как сообщает газета "Известия", инициативу уже поддержало Министерство здравоохранения.

В совете посчитали, что размер акциза на газировку должен составлять не менее 20 процентов от ее розничной цены. Таким образом, если налог будет введен, 1 литр газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.

Нововведение направлено на достижение одной из стратегических целей федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" - снижение потребления сахара. Этот проект, в свою очередь, входит в нацпроект "Демография", который призван увеличить продолжительность жизни россиян.

Как отмечает издание, до сих пор в России пищевые продукты акцизами не облагались - они взимаются только с производителей алкогольных напитков и этилового спирта. В ведомстве подтвердили, что поддержали инициативу, однако заметили, что конкретные меры еще находятся на стадии обсуждения.

У представителей индустрии по данному вопросу иная позиция. "Возможный ввод акциза мы считаем безосновательной дискриминационной для категории мерой", - заявил газете президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков. Он подчеркнул, что новый налог отразится на цене газировки, продажи упадут, уменьшатся инвестиции в отрасль, а это повлечет снижение объемов производства и сокращение количества рабочих мест.