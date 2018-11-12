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Путин посетит церемонию завершения строительства морской части "Турецкого потока"

09:12
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Российский лидер Владимир Путин посетит церемонию завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток" вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент России Владимир Путин посетит Стамбул, чтобы принять участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток", сообщает газета "Известия" со ссылкой на помощника главы государства по международным делам Юрия Ушакова.

По словам Ушакова, торжественная церемония состоится в столице Турции в понедельник, 19 ноября. В мероприятии примет участие президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Ввод в эксплуатацию обеих ниток газопровода "Турецкий поток" планируется до конца 2019 года. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, по второй топливо пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Весь морской участок газопровода принадлежит "Газпрому". Также компания взяла на себя финансирование строительства обоих направлений. При этом на территории Турции необходимую инфраструктуру будет возводить местный подрядчик.

В конце октября "Газпром" объявил, что морская часть "Турецкого потока" построена на 95 процентов: на тот момент по обеим ниткам были уложены 1775 километров труб.

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