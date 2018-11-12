ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Завершено возведение опор железнодорожной части Крымского моста

11:52
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Строители Крымского моста закончили сооружение опор для железнодорожной части переправы. И уже полным ходом идёт укладка пролётов.

Строители завершили возведение опор железнодорожной части Крымского моста. Всего было установлено более 300 опор. Некоторые из них уходят на глубину около 100 метров. А высота моста в районе фарватера превышает 30 метров, отмечает "ТВ Центр".

Несмотря на сложность конструкции, тяжелый грунт и частые шторма в Керченском проливе, строителям удалось завершить эту часть проекта в намеченные сроки. На готовых участках моста уже начали укладывать рельсы. Параллельно создаётся наземная инфраструктура.

Читайте также:
Новости по теме
Заливка опор железнодорожной части Крымского моста
Заливка опор железнодорожной части Крымского моста
Возведение опор железнодорожной части Крымского моста
Возведение опор железнодорожной части Крымского моста
Заливка опор железнодорожной части Крымского моста
Заливка опор железнодорожной части Крымского моста
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение