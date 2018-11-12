Завершено возведение опор железнодорожной части Крымского моста

Строители Крымского моста закончили сооружение опор для железнодорожной части переправы. И уже полным ходом идёт укладка пролётов.

Строители завершили возведение опор железнодорожной части Крымского моста. Всего было установлено более 300 опор. Некоторые из них уходят на глубину около 100 метров. А высота моста в районе фарватера превышает 30 метров, отмечает "ТВ Центр".

Несмотря на сложность конструкции, тяжелый грунт и частые шторма в Керченском проливе, строителям удалось завершить эту часть проекта в намеченные сроки. На готовых участках моста уже начали укладывать рельсы. Параллельно создаётся наземная инфраструктура.